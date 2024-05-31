Медицина 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИКАРДИОЛОГИЯНЕВРОЛОГИЯОНКОЛОГИЯПЕДИАТРИЯПСИХИАТРИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медицина 2.0

92 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Шемисова
    Анекдот: что такое старость - болит всё, кроме зубов.😀Врач Арзамасцев: ...
  • ММ
    Диклофенак вызывает инфаркт.Врач предупредила...
  • Маша Петрова
    👍Российская технол...

Гибель клеток и отек: Врач назвал самый опасный прием пищи для поджелудочной

Гибель клеток и отек: Врач назвал самый опасный прием пищи для поджелудочной

Боль - это сигнал от организма, который точно нельзя игнорировать, предупреждают медики. Как отметил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, важно в том числе обращать внимание на свое состояние после приема пищи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх