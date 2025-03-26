Захарова: киевский режим прицельно уничтожает журналистов и правовые принципы

Киевский режим прицельно уничтожает журналистов и правовые принципы, которые должны их защищать. Об этом заявила ТАСС официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова после гибели военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой.
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