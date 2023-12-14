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“Это не героизм, это дурь!” – советская певица подвергла критике выступления российских артистов в зоне СВО

“Это не героизм, это дурь!” – советская певица подвергла критике выступления российских артистов в зоне СВО

Солистка советской группы “Мираж” Светлана Разина выразила негативное отношение к проведению концертов ее коллегами в зоне боевых действий на Украине.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Разина? А кто это?
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4 час.
НЛ
Нина Лубенкова
А вы помните великая Шульженко на фронтах ВОВ пела, !! А эта - кто?
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2 час.
Виктор Галкин
Пусть не переживает за свои буфера, ей это уже не грозит старой моромойки)
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