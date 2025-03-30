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Юрист Хаминский напомнил водителям с иностранными правами о штрафе с 1 апреля

Юрист Хаминский напомнил водителям с иностранными правами о штрафе с 1 апреля

После первого апреля могут быть оштрафованы за использование иностранных водительских удостоверений те граждане иностранных государств, кто получил вид на жительство в РФ или российское гражданство до 1 апреля 2024 года, сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский .

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