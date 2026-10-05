В Курске число пострадавших при падении обломков БПЛА увеличилось до шести

Вечером 5 октября украинский беспилотник атаковал Курск. В результате падения обломков БПЛА в районе остановки общественного транспорта на улице Энгельса за медицинской помощью обратились шесть человек.
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