Five development займётся строительством курортной недвижимости в Крыму

Девелопер премиальной курортной недвижимости Five development (ООО «Специализированный застройщик «Сочи-Парк пять плюс») планирует вложить 130 млрд рублей в проекты курортной недвижимости на юге России и в Абхазии.
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