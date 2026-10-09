Креативное поколение: выпускники севастопольского колледжа стали преподавателями

80-летие сегодня отмечает Севастопольский профессиональный художественный колледж. А в прошлом году в его составе открылось новое подразделение — Колледж креативных индустрий.
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