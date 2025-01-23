Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 830 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Котельникова
    Не поняла фразу - "Россия пошла в отказ", что это значит? Да у России только один Мясной бор до сегодняшнего дня и е...Первый ответ Крем...
  • Людмила Лепаева
    С головой совсем плохоЕвгений Петросян ...
  • Валерий Путря
    Интересно, поль "дудка" знает, как его клт сами поляки в Польше? Какой же это "лидер" - если он  всего лишь хвост Кач...Украинский Ермак ...

Журналист Чей Боуз осудил Зеленского за планы по иностранным войскам на Украине

Журналист Чей Боуз осудил Зеленского за планы по иностранным войскам на Украине

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского за его выступление в Давосе. Президент Украины предложил разместить миротворцев вдоль линии фронта, но заявил, что это невозможно без США из-за риска раскола НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх