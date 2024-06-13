Столтенберг: Применение F-16 против территории России не станет эскалацией украинского конфликта Столтенберг: Применение F-16 против территории России не станет эскалацией украинского конфликтаГенсек НАТО решил, что сам вправе определять, что в украинском конфликте эскалацией является, а что - нет.
Комментарии
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Виктор Луговой
Ну, не станет, так не станет. Стултенберг может начинать процесс абонирования парочки приличных фьюнерал эдженсиз. Натовские трупы-двести - это не эскалация, это новая норма.
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