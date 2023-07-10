В Севастополе поговорили об архитектуре будущего и отметили лучшие объекты

Местный севастопольский сайт в рамках дискуссии на своей площадке задался вопросом: «Есть ли у Севастополя архитектурный здравый смысл?» Дискуссия: «Есть ли у Севастополя архитектурный здравый смысл?» В студии делились мнением: Максим Жукалов — и.