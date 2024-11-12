Мусоровозы на Урале будут греть в морозы – регоператор отчитался о масштабной подготовке к зиме

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза», который обслуживает Западный и Восточный кластеры Свердловской области, провел ежегодную подготовку к работе зимой.
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