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Мусоровозы на Урале будут греть в морозы – регоператор отчитался о масштабной подготовке к зиме

Мусоровозы на Урале будут греть в морозы – регоператор отчитался о масштабной подготовке к зиме

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза», который обслуживает Западный и Восточный кластеры Свердловской области, провел ежегодную подготовку к работе зимой.

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