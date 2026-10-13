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Some Nevada Unions Love Data Centers

“Data centers have fast become the political bogeyman of 2026, with nearly every candidate seeking to outfox their opponent in attacks on ‘Big Tech’ and ‘dirty data centers.

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