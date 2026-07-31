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«Интер» готов заплатить 35 млн евро за Джонса, «Ливерпуль» хочет 40 млн

« Интер » возобновил попытки приобрести полузащитника «Ливерпуля» Кертиса Джонса . Ранее сообщалось , что «нерадзурри» предложили 32 миллиона евро за игрока, но «красные» ответили отказом.

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