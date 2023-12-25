Что ждет Москву, Петербург, Урал и Сибирь в январе 2024 года: прогноз погоды показывает странные аномалии Евгения КомароваХотя январь 2024 года еще не начался, синоптики обнаружили удивительные аномалии в прогнозах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Инквизиция «уже не та»: Папа римский разрешил благословлять однополые пары
- Российские войска активно двигаются к Часову Яру и по пути украинскую мадам «Брошкину» спасли под Крынками: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 26 декабря 2023 года
- «Выйти из Германии»: «Роснефть» рассматривает продажу немецких активов
Свежие комментарии