Главы стран ЕС намерены призвать Владимира Зеленского смягчить публичную критику в адрес президента США Дональда Трампа, сообщают СМИ.
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