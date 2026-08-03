Врач опровергла миф о синхронизации менструальных циклов у работающих вместе женщин

Мнение о том, что у женщин, которые работают вместе, синхронизируются менструальные циклы, — это миф, заявила акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, заведующая Центром женского здоровья ГКБ имени А.
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