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Врач опровергла миф о синхронизации менструальных циклов у работающих вместе женщин

Врач опровергла миф о синхронизации менструальных циклов у работающих вместе женщин

Мнение о том, что у женщин, которые работают вместе, синхронизируются менструальные циклы, — это миф, заявила акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, заведующая Центром женского здоровья ГКБ имени А.

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