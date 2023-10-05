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Российские войска уничтожили САУ Paladin ВСУ под Артёмовском

Российские войска уничтожили САУ Paladin ВСУ под Артёмовском

Артиллерия группировки российских войск «Юг» уничтожила на артёмовском направлении самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109А6 Paladin украинской армии.

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