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В 2021 году и далее. Планы по строительству атомных подлодок для ВМФ России

В 2021 году и далее. Планы по строительству атомных подлодок для ВМФ России

РПКСН "Князь Владимир" после прибытия к месту службы, июль 2020 г. В настоящее время «Объединенная судостроительная корпорация» в интересах военно-морского флота реализует два крупных и сложных проекта по строительству атомных подводных лодок.

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