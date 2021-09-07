В 2021 году и далее. Планы по строительству атомных подлодок для ВМФ России

РПКСН "Князь Владимир" после прибытия к месту службы, июль 2020 г. В настоящее время «Объединенная судостроительная корпорация» в интересах военно-морского флота реализует два крупных и сложных проекта по строительству атомных подводных лодок.
РПКСН "Князь Владимир" после прибытия к месту службы, июль 2020 г. В настоящее время «Объединенная судостроительная корпорация» в интересах военно-морского флота реализует два крупных и сложных проекта по строительству атомных подводных лодок.
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