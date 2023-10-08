Япония превратит стариков в киборгов. А остальных будет хранить в холодильниках

Япония представила обширную инновационную программу, направленную на решение ключевых проблем к 2050 годуПравительство Японии объявило об амбициозном плане, направленном на развитие инноваций в 25 важнейших отраслях экономики до 2050 года.
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