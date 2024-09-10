Китай нарастит добычу угля – новые шахты обеспечат прибавку более чем в 1 млрд тонн в год Татьяна АрестоваПо данным нового исследования, опубликованного 10 сентября, Китай отвечает за более чем половину мирового объема новых угольных шахт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии