Китай нарастит добычу угля – новые шахты обеспечат прибавку более чем в 1 млрд тонн в год Татьяна АрестоваПо данным нового исследования, опубликованного 10 сентября, Китай отвечает за более чем половину мирового объема новых угольных шахт.