Минобороны России получило партию танков Т-90М и Т72Б3М с допзащитой

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (входит в состав концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех») передала Министерству обороны РФ партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М с дополнительной защитой.
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