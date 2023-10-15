Израиль начал осмотр сектора Газа с воздуха для подготовки к наземной операции

Командиры бригад и батальонов сухопутных войск ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) были допущены к полетам Военно-воздушных сил (ВВС) над территорией сектора Газа для осмотра местности, где планируется проведение наземной операции Израиля.
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