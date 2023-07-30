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Дембеле сказал нескольким игрокам «Барселоны», что переходит в «ПСЖ» (Елена Кондис Эдо)

Как утверждает журналистка COPE Елена Кондис Эдо, вингер сообщил некоторым партнерам, что переходит в «ПСЖ».

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