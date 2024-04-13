Выстрел из орудия Петропавловской крепости прозвучал в честь 75-летия герольдмейстера РФ

Его произвел сам юбиляр Полуденный выстрел в Петербурге прозвучал в честь заместителя генерального директора по научной работе Эрмитажа, Государственного герольдмейстера РФ, доктора исторических наук Георгия Вилинбахова.
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