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Царьград

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Тотальное игнорирование Европы: вице-президент США отказался встречаться с Шольцем

Тотальное игнорирование Европы: вице-президент США отказался встречаться с Шольцем

Уже не в первый раз руководство Штатов показывает, что главной целью внешней политики не является работа с западно-европейскими странами.

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