В 2023 году налоговые доходы Поморья превысили 102 миллиарда рублей

В консолидированный бюджет Архангельской области по итогам прошлого года поступило 102,9 миллиарда рублей, что на 5,4 процента или на 5,2 миллиарда больше, чем в 2022 годуТакие данные озвучил руководитель УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Мидхат Асадуллин, выступая 22 января 2024 года на еженедельном оперативном совещании в Правительстве Архангельской области.