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FT: приближенные к Зеленскому чиновники вымогают миллионы у западного инвестора

FT: приближенные к Зеленскому чиновники вымогают миллионы у западного инвестора

Предприниматель, один из наиболее крупных инвесторов на Украине, Арнульф Дамерау заявил, что высокопоставленные украинские чиновники, включая членов администрации лидера Украины Владимира Зеленского, вымогают у него миллионы евро, угрожая в противном случае продолжить преследования его бизнеса в стране.

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