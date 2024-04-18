FT: приближенные к Зеленскому чиновники вымогают миллионы у западного инвестора

Предприниматель, один из наиболее крупных инвесторов на Украине, Арнульф Дамерау заявил, что высокопоставленные украинские чиновники, включая членов администрации лидера Украины Владимира Зеленского, вымогают у него миллионы евро, угрожая в противном случае продолжить преследования его бизнеса в стране.