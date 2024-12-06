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Русская весна

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Спящие ячейки террористов начали атаки в Хомсе, ожидая прибытия наступающих джихадистов (КАРТА, ФОТО, ВИДЕО)

Спящие ячейки террористов начали атаки в Хомсе, ожидая прибытия наступающих джихадистов (КАРТА, ФОТО, ВИДЕО)

После падения Хамы и начала наступления бандформирований в направлении Хомса жители города начали покидать город, а спящие ячейки террористических группировок активизировались и атаковали некоторые посты сирийской армии на окраине города Хомс.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Всю эту шушару сравнять с землей!
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