Спящие ячейки террористов начали атаки в Хомсе, ожидая прибытия наступающих джихадистов (КАРТА, ФОТО, ВИДЕО)

После падения Хамы и начала наступления бандформирований в направлении Хомса жители города начали покидать город, а спящие ячейки террористических группировок активизировались и атаковали некоторые посты сирийской армии на окраине города Хомс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии