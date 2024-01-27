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Зампред Совбеза РФ: Киев пытается бросить вызов России и всему цивилизованному миру

Зампред Совбеза РФ: Киев пытается бросить вызов России и всему цивилизованному миру

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей публикации, приуроченной к 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны подчеркнул, что при активной поддержке стран Запада киевский режим пытается бросить вызов России и всему остальному цивилизованному миру.

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