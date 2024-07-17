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"Ротек" оштрафовали на 11 миллионов рублей за дачу взятки должностному лицу Ростехнадзора

"Ротек" оштрафовали на 11 миллионов рублей за дачу взятки должностному лицу Ростехнадзора

На Камчатке "Ротек" оштрафовали на 11 млн рублей за дачу взятки сотруднику Ростехнадзора. Это произошло после того, как в октябре 2023 года представитель компании передал должностному лицу взятку в размере 4 млн рублей.

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