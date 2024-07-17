"Ротек" оштрафовали на 11 миллионов рублей за дачу взятки должностному лицу Ростехнадзора

На Камчатке "Ротек" оштрафовали на 11 млн рублей за дачу взятки сотруднику Ростехнадзора. Это произошло после того, как в октябре 2023 года представитель компании передал должностному лицу взятку в размере 4 млн рублей.
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