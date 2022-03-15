Евросоюз хочет запретить поставку автомобилей дороже 50 тыс. евро в Россию

Оргигинал публикации — Евросоюз хочет запретить поставку автомобилей дороже 50 тыс. евро в РоссиюЕвросоюз рассматривает запрет на поставки в Россию роскошных предметов дороже 300 000 евро и автомобилей дороже 50 000 евро в качестве санкционных мер.