Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Чите задержали гендиректора «Водоканала-Чита» Андрея Ядрищенского, его телефон недоступен.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Чите задержали гендиректора «Водоканала-Чита» Андрея Ядрищенского, его телефон недоступен.
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