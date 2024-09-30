Бесполезно и необходимо. ФСБ и МВД проверяют кандидатов на получение оружейной лицензии

Отказавшиеся от медосвидетельствования водители не получат лицензию на приобретение оружия Казалось бы, противоречивое, но все написанное в заголовке и подзаголовке — чистый факт, несмотря на то, что наличие семантики в этой группе слов не совсем очевидно… Автор – Михаил Дегтярев, главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ 23 декабря 2022 года Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации утвердил Закон «О проверке кандидатов на приобретение гражданского огнестрельного оружия Федеральной службой безопасности и МВД Российской Федерации», в котором перечислены категории граждан РФ, лишенных теперь доступа к огнестрельному оружию Право на приобретение лицензии на гражданское оружие.