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Татар-информ

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Игорь Климов: «СИБУР в Татарстане находится на пике инвестактивности»

Игорь Климов: «СИБУР в Татарстане находится на пике инвестактивности»

СИБУР за 4,5 года инвестировал в Татарстане 406 млрд рублей, а к 2028 году намерен довести объем вложений до 600 млрд.

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