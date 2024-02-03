8 нюансов, которые следует учесть, если вы затеяли ремонт в хрущёвке

Ремонт в советской малогабаритной квартире напоминает хождение по минному полю. Многие работы в принципе невозможны из-за устаревших коммуникаций, низких потолков и ограниченного пространства, поэтому «разгуляться» с дизайном особо не выйдет.
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