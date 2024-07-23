Филипп Киркоров молит о помощи в горах в центре урагана (видео)

Певец Филипп Киркоров оказался отрезанным от мира жуткую не погоду. В настоящее время поп-король российской эстрады Филипп Киркоров принимает участие в съемках фильма «Братья» вместе с юмористом Денисом Дороховым.
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