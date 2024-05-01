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Первая ласточка уже полетела в СИЗО: миллиарды не защитили олигарха

Первая ласточка уже полетела в СИЗО: миллиарды не защитили олигарха

Вчера 427 прочитали Грядет масштабный пересмотр итогов приватизации лихих 1990-х годов. Первая ласточка уже полетела в СИЗО.

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Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Поздно начали, надо было раньше, и вообще, Государственные предприятия не имею право быть приватизированные, это должно было быть прописано на законодательном уровне. Эти уроды, то-есть, как бы бизнесмены, обязаны строить предприятия за свои деньги на пустом месте, тогда их можно считать бизнесменами. В моих пониманиях, бизнесмен это тот, кто сам всё производит, с нуля.
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13 час.
вп
валентина пожиленко
В СССР мы работали на себя и свою страну и получали удовлетворение от своей востребованности, а после развала СССР мы стали работать на кучку богачей В России в 90-х была проведена грабительская приватизация. Но Владимир Путин на Дальневосточном экономическом форуме разочаровал россиян. Сильно разочаровал. Сначала он сказал, что никакого пересмотра приватизации не будет - &quot;Это я вам могу точно сказать&quot;. И все это происходило на фоне новости от Forbes о том, что с начала года россияне-миллиардеры стали богаче на $16,5 миллиардов. Что ж, для В. Путина, видимо, 146 миллионов, проживающих в России, - это недостаточная цифра, чтобы обменять их благополучие на благополучие тысячи олигархов. В общем, у народа было сильное разочарование Ведь это была надежда - на справедливость. Народ думал, что проблемы с приватизацией решаться на самом  высоком уровне, и многие искренне надеялись, что президент рано или поздно обратит на нее свое внимание. И вот - свершилось...
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11 час.
ГМ
Георгий Михалев
В кандалы скотину, лобзик в руки, набор сменных пилок и в тайгу лес валить.
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1 час.

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