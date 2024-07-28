Бал сатаны в Париже

Вот сюда стремились отечественные европочитатели? Открытие летних олимпийских игр в Париже превратили в шоу уродов, как никогда наглядно демонстрировали прогресс Запада в деле собственного самоуничтожения.
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