❗Сильный порывистый ветер, дожди и грозы ожидаются в Омской области на выходных - 4 и 5 мая. По прогнозу синоптиков, завтра порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в воскресенье они усилятся до 19-24 м/с.