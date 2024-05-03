❗Сильный порывистый ветер, дожди и грозы ожидаются в Омской области на выходных - 4 и 5 мая. По прогнозу синоптиков, завтра порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в воскресенье они усилятся до 19-24 м/с.
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❗Сильный порывистый ветер, дожди и грозы ожидаются в Омской области на выходных - 4 и 5 мая. По прогнозу синоптиков, завтра порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в воскресенье они усилятся до 19-24 м/с.