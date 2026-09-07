Минобороны: фрегат «Адмирал Головко» нанёс удар ракетой «Оникс»

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» успешно запустил ракету «Оникс» в Архангельской области. Минобороны России сообщает о проведённых учениях и участии в них президента Путина, который наблюдал за манёврами с крейсера «Варяг» на Сахалине.