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Царьград

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Минобороны: фрегат «Адмирал Головко» нанёс удар ракетой «Оникс»

Минобороны: фрегат «Адмирал Головко» нанёс удар ракетой «Оникс»

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» успешно запустил ракету «Оникс» в Архангельской области. Минобороны России сообщает о проведённых учениях и участии в них президента Путина, который наблюдал за манёврами с крейсера «Варяг» на Сахалине.

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