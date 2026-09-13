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Власти Алтайского края поздравили программистов с профессиональным праздником

Власти Алтайского края поздравили программистов с профессиональным праздником

Сотрудникам отрасли пожелали новых идей и успехов в их воплощении Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко поздравили работников сферы информационных технологий с профессиональным праздником.

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