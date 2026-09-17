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Dogecoin не отреагировал на запуск миссии DOGE-1

Dogecoin не отреагировал на запуск миссии DOGE-1

16 сентября миссия DOGE-1, которую называют первой космической миссией, полностью оплаченной Dogecoin, должна стартовать с космодрома имени Кеннеди во Флориде.

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