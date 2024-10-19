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Захарова заявила, что США заставили молчать капитана корабля из Дании

Захарова заявила, что США заставили молчать капитана корабля из Дании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США заставили молчать капитана корабля из Дании который обнаружил наличие американских военных судов в территориальных водах страны всего за несколько дней до взрывов на газопроводах «Северный поток».

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