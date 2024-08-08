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Трамп и Харрис проведут дебаты на ABC News в сентябре

Трамп и Харрис проведут дебаты на ABC News в сентябре

Global Look Press/Keystone Press Agency/Maik Meyer Экс-президент США Дональд Трамп вызвал своего оппонента на должность американского лидера от Демократической партии – действующего вице-президента Штатов Камалу Харрис – на политические дебаты и получил согласие.

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