Трамп и Харрис проведут дебаты на ABC News в сентябре

Global Look Press/Keystone Press Agency/Maik Meyer Экс-президент США Дональд Трамп вызвал своего оппонента на должность американского лидера от Демократической партии – действующего вице-президента Штатов Камалу Харрис – на политические дебаты и получил согласие.
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