Талибы заявили о готовности присоединения Афганистана к БРИКС

Афганистан готов присоединиться к БРИКС в качестве наблюдателя. Об этом заявил министр торговли и промышленности правительства «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Нуриддин Азизи, передает ТАСС.
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