Для учителей естественно-научного профиля и математики из УрФО стартовала программа повышения квалификации

С 21 сентября Уральский государственный педагогический университет на базе технопарка реализует курс повышения квалификации для учителей математики, биологии, химии, физики и информатики Уральского федерального округа.
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