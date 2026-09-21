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Для учителей естественно-научного профиля и математики из УрФО стартовала программа повышения квалификации

Для учителей естественно-научного профиля и математики из УрФО стартовала программа повышения квалификации

С 21 сентября Уральский государственный педагогический университет на базе технопарка реализует курс повышения квалификации для учителей математики, биологии, химии, физики и информатики Уральского федерального округа.

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