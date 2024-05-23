Бабушкины вещи стильно и гармонично в современном интерьере

Торшер, ковровая дорожка, чемодан, старый проигрыватель и такой же старый телевизор – лишь малая часть тех самых бабушкиных вещей из прошлого, которые по сей день взывают у большинства недоумение, но при этом неспроста пользуются огромной популярностью у дизайнеров.