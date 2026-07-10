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Происшествия

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Североосетинские полицейские и представители ведомственного Общественного совета провели круглый стол в рамках Недели правового информирования

Североосетинские полицейские и представители ведомственного Общественного совета провели круглый стол в рамках Недели правового информирования для воспитанников детского дома «Хуры тын» и центра социальной реабилитации «Доброе сердце» В рамках Всероссийской недели правовой помощи детям инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 Владикавказа совместно с представителями Общественного совета УМВД России по г.

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