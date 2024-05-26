"Все получилось так, как я хотела". Яна Рудковская рассказала об операциях, которые она сделала у скандального пластического хирурга Тимура Хайдарова

Яна Рудковская в своем телеграм-канале призналась, что в феврале этого года она решилась на комплекс пластических операций в клинике хирурга Тимура Хайдарова, которого другие звезды обвиняли в недобросовестной работе.
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