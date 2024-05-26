SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

520 подписчиков

"Все получилось так, как я хотела". Яна Рудковская рассказала об операциях, которые она сделала у скандального пластического хирурга Тимура Хайдарова

"Все получилось так, как я хотела". Яна Рудковская рассказала об операциях, которые она сделала у скандального пластического хирурга Тимура Хайдарова

Яна Рудковская в своем телеграм-канале призналась, что в феврале этого года она решилась на комплекс пластических операций в клинике хирурга Тимура Хайдарова, которого другие звезды обвиняли в недобросовестной работе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх