МИД Германии вызвал российского посла из-за кибератак

Посла России вызвали в МИД Германии из-за кибератак, в причастности к которым обвиняют Москву. Это произошло на фоне распространения обвинений против РФ, которые, как заявил российский президент, служат политическим целям европейских стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии