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Царьград

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МИД Германии вызвал российского посла из-за кибератак

МИД Германии вызвал российского посла из-за кибератак

Посла России вызвали в МИД Германии из-за кибератак, в причастности к которым обвиняют Москву. Это произошло на фоне распространения обвинений против РФ, которые, как заявил российский президент, служат политическим целям европейских стран.

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